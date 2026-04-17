Zuversicht in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,95 Prozent höher bei 8 423,76 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,416 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,031 Prozent höher bei 8 265,27 Punkten, nach 8 262,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 263,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 437,48 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 3,00 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 7 974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 8 258,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 285,86 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 361 298 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 239,211 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at