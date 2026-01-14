Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Euronext-Handel im Fokus 14.01.2026 15:58:47

Zuversicht in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

Aktuell halten sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,07 Prozent auf 8 353,30 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,537 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,261 Prozent stärker bei 8 368,99 Punkten, nach 8 347,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 396,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 344,24 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,131 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 8 068,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 919,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 423,67 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 115 030 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 320,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

11:39 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 214,35 -0,67% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 633,80 -0,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 59,38 -0,10% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,68 -0,72% Stellantis
Worldline SA 1,55 -1,46% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 313,74 -0,21%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

