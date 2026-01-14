Zuversicht in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

Aktuell halten sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,07 Prozent auf 8 353,30 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,537 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,261 Prozent stärker bei 8 368,99 Punkten, nach 8 347,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 396,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 344,24 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,131 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 8 068,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 919,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 423,67 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 115 030 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 320,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at