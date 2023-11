Zuversicht in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

Zum Handelsschluss verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 6 932,63 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,126 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,416 Prozent fester bei 6 914,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 885,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 6 873,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 954,84 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der CAC 40 7 135,06 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 406,08 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 6 328,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 5,13 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 15 935 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 335,104 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at