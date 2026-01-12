ATX
|
5 440,34
|
37,10
|
0,69 %
|Index-Performance im Fokus
|
12.01.2026 17:58:34
Zuversicht in Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen
Am Montag stieg der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,69 Prozent auf 5 440,34 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 157,849 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 403,40 Punkten, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 440,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 365,42 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 651,51 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 34,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,80 Prozent auf 32,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,10 Prozent auf 82,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 38,38 EUR) und Österreichische Post (+ 1,26 Prozent auf 32,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,52 Prozent auf 32,85 EUR), EVN (-0,36 Prozent auf 28,05 EUR), CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 15,94 EUR) und Wienerberger (+ 0,13 Prozent auf 29,76 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 358 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,001 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
