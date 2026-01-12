ATX

5 440,34
37,10
0,69 %
<
Index-Performance im Fokus 12.01.2026 17:58:34

Zuversicht in Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen

Zuversicht in Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen

Für den ATX ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Montag stieg der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,69 Prozent auf 5 440,34 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 157,849 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 403,40 Punkten, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 440,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 365,42 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 651,51 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 34,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,80 Prozent auf 32,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,10 Prozent auf 82,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 38,38 EUR) und Österreichische Post (+ 1,26 Prozent auf 32,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,52 Prozent auf 32,85 EUR), EVN (-0,36 Prozent auf 28,05 EUR), CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 15,94 EUR) und Wienerberger (+ 0,13 Prozent auf 29,76 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 358 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,001 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 5 440,34 0,69%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

