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Kursentwicklung im Fokus 21.05.2026 12:27:23

Zuversicht in Wien: ATX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Zuversicht in Wien: ATX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der ATX verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Um 12:08 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 5 951,82 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,007 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 5 903,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 868,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 954,67 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 852,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 807,44 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 4 422,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 3,53 Prozent auf 88,00 EUR), PORR (+ 2,64 Prozent auf 35,00 EUR), Österreichische Post (+ 2,24 Prozent auf 32,00 EUR), Verbund (+ 2,00 Prozent auf 61,10 EUR) und EVN (+ 1,56 Prozent auf 29,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR), Palfinger (-1,18 Prozent auf 33,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,16 Prozent auf 34,10 EUR), DO (-0,44 Prozent auf 182,80 EUR) und voestalpine (-0,26 Prozent auf 45,56 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 115 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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