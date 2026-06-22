Zuversicht in Wien: ATX am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,74 Prozent auf 6 575,85 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 180,784 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 6 526,69 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 578,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 520,40 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Der ATX wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 5 982,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 5 194,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 4 334,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22,87 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 578,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,53 Prozent auf 238,50 EUR), voestalpine (+ 2,93 Prozent auf 44,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,96 Prozent auf 88,40 EUR), Andritz (+ 1,28 Prozent auf 79,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,30 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-2,98 Prozent auf 27,70 EUR), Österreichische Post (-1,89 Prozent auf 31,10 EUR), EVN (-1,85 Prozent auf 29,25 EUR), Palfinger (-1,62 Prozent auf 33,35 EUR) und Wienerberger (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 124 437 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at