Zuversicht in Wien: ATX am Nachmittag freundlich

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,80 Prozent fester bei 5 624,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 160,495 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 525,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 525,07 Punkten am Vortag.

Bei 5 624,73 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 525,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 5 247,21 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.10.2025, einen Stand von 4 682,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der ATX einen Stand von 3 823,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 624,73 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 10,17 Prozent auf 88,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,79 Prozent auf 41,10 EUR), DO (+ 2,81 Prozent auf 201,50 EUR), BAWAG (+ 2,63 Prozent auf 140,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,04 Prozent auf 110,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-1,13 Prozent auf 26,20 EUR), voestalpine (-0,60 Prozent auf 39,96 EUR), AT S (AT&S) (-0,12 Prozent auf 40,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,80 EUR) und CPI Europe (+ 0,32 Prozent auf 15,77 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 155 508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

