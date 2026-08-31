Zuversicht in Wien: ATX-Anleger greifen zu

Am Montag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,61 Prozent auf 6 827,95 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,950 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 6 786,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 786,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 778,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 845,42 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Der ATX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 6 457,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 148,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der ATX bei 4 614,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 27,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,26 Prozent auf 31,65 EUR), OMV (+ 2,54 Prozent auf 68,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,99 Prozent auf 63,95 EUR) und EVN (+ 1,71 Prozent auf 29,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil STRABAG SE (-3,43 Prozent auf 95,80 EUR), PORR (-2,60 Prozent auf 37,50 EUR), DO (-1,67 Prozent auf 205,50 EUR), Erste Group Bank (-0,32 Prozent auf 123,20 EUR) und CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 23,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 98 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at