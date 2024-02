Zuversicht in Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am ersten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 3 363,07 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 108,145 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent höher bei 3 359,21 Punkten in den Montagshandel, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 357,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 368,00 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 398,61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 3 203,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wies der ATX 3 443,89 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 1,43 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,15 Prozent auf 123,40 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 32,18 EUR), EVN (+ 0,64) Prozent auf 23,55 EUR), Lenzing (+ 0,53 Prozent auf 28,30 EUR) und Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,96 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-0,38 Prozent auf 65,15 EUR), AT S (AT&S) (-0,36 Prozent auf 21,86 EUR), OMV (-0,20 Prozent auf 39,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 25,65 EUR) und Andritz (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 22,721 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at