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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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ATX-Performance 12.08.2026 12:26:52

Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich im Plus

Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich im Plus

Aktuell halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent fester bei 6 674,37 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 186,228 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 673,52 Zählern und damit 0,008 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 672,96 Punkte).

Bei 6 658,94 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 699,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,318 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 484,89 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 5 848,98 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 4 716,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,71 Prozent aufwärts. Bei 6 780,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 158,60 EUR), DO (+ 1,74 Prozent auf 204,50 EUR), Wienerberger (+ 1,23 Prozent auf 21,48 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 29,45 EUR) und PORR (+ 1,04 Prozent auf 38,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-0,97 Prozent auf 46,88 EUR), Lenzing (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), OMV (-0,84 Prozent auf 64,90 EUR), BAWAG (-0,83 Prozent auf 180,00 EUR) und Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 169 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,003 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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