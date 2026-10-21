Zuversicht in Wien: ATX klettert nachmittags

Um 15:41 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,17 Prozent auf 6 528,61 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186,196 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 457,31 Zählern und damit 0,067 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 452,99 Punkte).

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 452,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 554,27 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,432 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der ATX noch bei 6 900,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6 511,24 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 4 626,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,99 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 31,85 EUR), Lenzing (+ 2,86 Prozent auf 10,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,98 Prozent auf 17,54 EUR) und DO (+ 1,86 Prozent auf 202,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-0,93 Prozent auf 16,04 EUR), CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,45 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 65,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,00 EUR) und Andritz (+ 0,25 Prozent auf 80,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 215 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,846 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at