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Marktbericht 06.10.2026 09:29:15

Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu

Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu

Der ATX hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 6 754,49 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 189,566 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 746,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 744,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 784,15 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX mit 6 858,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 565,51 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 4 730,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,21 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,87 Prozent auf 115,90 EUR), BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 176,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,59 Prozent auf 59,75 EUR) und OMV (+ 0,56 Prozent auf 71,45 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-3,54 Prozent auf 16,10 EUR), Palfinger (-0,92 Prozent auf 26,80 EUR), PORR (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,44 Prozent auf 226,00 EUR) und STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 259 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,128 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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