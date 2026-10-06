ATX
|
6 792,23
|
46,18
|
0,68 %
|Marktbericht
|
06.10.2026 09:29:15
Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu
Um 09:12 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 6 754,49 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 189,566 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 746,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 744,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 784,15 Punkten verzeichnete.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX mit 6 858,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 565,51 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 4 730,14 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,21 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,87 Prozent auf 115,90 EUR), BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 176,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,59 Prozent auf 59,75 EUR) und OMV (+ 0,56 Prozent auf 71,45 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-3,54 Prozent auf 16,10 EUR), Palfinger (-0,92 Prozent auf 26,80 EUR), PORR (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,44 Prozent auf 226,00 EUR) und STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 259 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,128 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 792,23
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.