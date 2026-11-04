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Kursentwicklung 04.11.2026 17:58:45

Zuversicht in Wien: ATX letztendlich stärker

Zuversicht in Wien: ATX letztendlich stärker

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Letztendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,91 Prozent auf 6 518,52 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,074 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 633,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 396,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 6 718,25 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 6 657,01 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 4 794,36 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,80 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR), DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,45 Prozent auf 110,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,40 EUR), Palfinger (+ 0,18 Prozent auf 27,35 EUR) und STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 773 168 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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