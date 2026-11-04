ATX
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04.11.2026 17:58:45
Zuversicht in Wien: ATX letztendlich stärker
Letztendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,91 Prozent auf 6 518,52 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,074 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 633,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 396,94 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 6 718,25 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 6 657,01 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 4 794,36 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,80 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR), DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,45 Prozent auf 110,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,40 EUR), Palfinger (+ 0,18 Prozent auf 27,35 EUR) und STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 102,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 773 168 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|110,20
|-15,62%
|BAWAG
|160,60
|-1,23%
|DO & CO
|211,50
|-1,17%
|Erste Group Bank AG
|111,60
|-0,71%
|Lenzing AG
|11,96
|-2,76%
|OMV AG
|71,50
|-1,72%
|Österreichische Post AG
|32,50
|0,93%
|Palfinger AG
|27,45
|-0,90%
|Raiffeisen
|58,30
|-1,10%
|STRABAG SE
|99,90
|-1,67%
|Verbund AG
|74,25
|-1,46%
|Wienerberger AG
|17,45
|-1,80%
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|ATX
|6 418,93
|-1,42%