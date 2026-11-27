Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,69 Prozent höher bei 6 208,68 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,105 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 6 105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 105,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 105,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 270,68 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0,056 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 6 429,63 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 6 676,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der ATX mit 4 983,27 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,01 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,71 Prozent auf 104,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,74 Prozent auf 58,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,35 Prozent auf 19,12 EUR), PORR (+ 2,94 Prozent auf 35,05 EUR) und BAWAG (+ 2,73 Prozent auf 150,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-2,48 Prozent auf 15,36 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 224,00 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,25 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 72,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 203 440 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,554 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at