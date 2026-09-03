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Index-Performance im Blick 03.09.2026 17:58:45

Zuversicht in Wien: ATX liegt schlussendlich im Plus

Zuversicht in Wien: ATX liegt schlussendlich im Plus

Der ATX ging im Plus aus dem Handelstag.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,67 Prozent stärker bei 6 800,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 190,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 755,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 804,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 741,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der ATX noch bei 6 582,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4 596,57 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 27,07 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,64 Prozent auf 123,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,75 EUR), STRABAG SE (-0,42 Prozent auf 94,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 460 489 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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