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03.09.2026 17:58:45
Zuversicht in Wien: ATX liegt schlussendlich im Plus
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,67 Prozent stärker bei 6 800,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 190,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 755,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 804,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 741,97 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der ATX noch bei 6 582,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4 596,57 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 27,07 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,64 Prozent auf 123,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,75 EUR), STRABAG SE (-0,42 Prozent auf 94,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 460 489 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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