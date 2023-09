Zuversicht in Wien: ATX notiert mittags im Plus

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,04 Prozent auf 3 184,70 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 106,507 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 3 151,77 Punkten, nach 3 151,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 151,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 185,82 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,824 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 153,05 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 3 111,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der ATX auf 2 647,43 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,791 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 6,07 Prozent auf 13,97 EUR), Lenzing (+ 3,76 Prozent auf 40,00 EUR), Andritz (+ 1,97 Prozent auf 48,76 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 26,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-0,23 Prozent auf 25,90 EUR), OMV (-0,11 Prozent auf 45,56 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 104,60 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 6,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 392 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

