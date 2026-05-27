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ATX-Performance 27.05.2026 09:28:51

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Aktueller Marktbericht zum ATX.

Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent höher bei 6 109,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 172,954 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,037 Prozent auf 6 097,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 099,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 094,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 113,31 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,09 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.04.2026, mit 5 763,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, den Wert von 4 435,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,16 Prozent aufwärts. 6 160,93 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,53 Prozent auf 24,30 EUR), Lenzing (+ 2,27 Prozent auf 24,75 EUR), DO (+ 1,72 Prozent auf 189,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,60 Prozent auf 25,40 EUR) und Andritz (+ 0,90 Prozent auf 78,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-0,91 Prozent auf 59,75 EUR), AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 139,00 EUR), Palfinger (-0,59 Prozent auf 33,80 EUR), OMV (-0,48 Prozent auf 62,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 34,15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 28 920 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,006 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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