Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
05.05.2026 12:27:00
Zuversicht in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,92 Prozent auf 2 862,61 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2 838,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 831,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 862,61 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 2 801,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 115,92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 3,50 Prozent auf 35,50 EUR), FACC (+ 2,74 Prozent auf 13,48 EUR), BAWAG (+ 2,51 Prozent auf 147,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,26 Prozent auf 16,30 EUR) und voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 42,96 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-19,57 Prozent auf 9,25 EUR), Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 69,90 EUR), Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 44,02 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,83 Prozent auf 5,36 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 188 971 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
15:59
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels knapp behauptet (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)