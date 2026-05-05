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WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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Wiener Börse-Handel im Blick 05.05.2026 12:27:00

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime entwickelt sich am Dienstag positiv.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,92 Prozent auf 2 862,61 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2 838,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 831,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 862,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 2 801,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 115,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 3,50 Prozent auf 35,50 EUR), FACC (+ 2,74 Prozent auf 13,48 EUR), BAWAG (+ 2,51 Prozent auf 147,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,26 Prozent auf 16,30 EUR) und voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 42,96 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-19,57 Prozent auf 9,25 EUR), Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 69,90 EUR), Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 44,02 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,83 Prozent auf 5,36 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 188 971 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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