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Marktbericht 11.09.2026 12:26:52

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus

Der ATX Prime verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,35 Prozent stärker bei 3 383,62 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 372,43 Zählern und damit 0,020 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 371,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 372,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 392,50 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,399 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der ATX Prime 3 288,26 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 996,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 318,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 36,95 EUR), Frequentis (+ 1,52 Prozent auf 66,80 EUR), Wienerberger (+ 1,39 Prozent auf 18,25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,20 Prozent auf 18,54 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 18,00 EUR), DO (-1,21 Prozent auf 196,60 EUR), Lenzing (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,82 Prozent auf 30,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 135 606 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,391 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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DO & CO 197,20 -0,90% DO & CO
Erste Group Bank AG 122,70 0,49% Erste Group Bank AG
Frequentis 66,80 1,52% Frequentis
Lenzing AG 22,70 0,00% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,40 2,33% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,10 0,42% OMV AG
PORR AG 37,10 2,49% PORR AG
Rosenbauer 64,20 -2,43% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 30,30 -0,82% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 18,00 -1,37% Semperit AG Holding
STRABAG SE 106,20 3,31% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,52 1,09% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 18,28 1,56% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,98 1,02% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 384,74 0,38%

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