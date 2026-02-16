Rosenbauer Aktie

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

Index-Performance im Blick 16.02.2026 12:27:39

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Der ATX Prime steigt am Montagmittag.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 2 817,57 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 795,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 819,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 716,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 2 040,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,00 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 4,99 Prozent auf 94,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,04 Prozent auf 50,20 EUR), PORR (+ 2,75 Prozent auf 39,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,82 Prozent auf 25,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (-1,71 Prozent auf 57,40 EUR), Rosenbauer (-1,20 Prozent auf 49,30 EUR), Flughafen Wien (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 44,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 91 153 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,612 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

Analysen zu Erste Group Bank AG

03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,10 0,00% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 50,90 5,49% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,50 1,03% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 103,30 1,27% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,15 0,87% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 55,40 0,36% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 5,78 -6,77% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 54,70 0,09% OMV AG
PORR AG 40,20 5,37% PORR AG
Rosenbauer 49,20 -1,40% Rosenbauer
STRABAG SE 97,00 7,54% STRABAG SE
Verbund AG 57,60 -1,37% Verbund AG
Vienna Insurance 64,30 2,39% Vienna Insurance
voestalpine AG 45,26 0,98% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 823,40 0,86%

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

