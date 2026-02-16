Rosenbauer Aktie
16.02.2026 12:27:39
Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 2 817,57 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 795,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 819,53 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 716,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 2 040,72 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,00 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Zählern.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 4,99 Prozent auf 94,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,04 Prozent auf 50,20 EUR), PORR (+ 2,75 Prozent auf 39,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,82 Prozent auf 25,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (-1,71 Prozent auf 57,40 EUR), Rosenbauer (-1,20 Prozent auf 49,30 EUR), Flughafen Wien (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 44,40 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 91 153 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,612 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
