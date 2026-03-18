Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|ATX Prime-Entwicklung
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18.03.2026 12:26:59
Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit grünem Vorzeichen
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,71 Prozent stärker bei 2 700,79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,002 Prozent auf 2 655,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 2 653,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 704,48 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,15 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 18.02.2026, mit 2 892,69 Punkten bewertet. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 2 576,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 190,23 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,60 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 23,71 Prozent auf 14,82 EUR), Wienerberger (+ 3,78 Prozent auf 24,16 EUR), Raiffeisen (+ 3,64 Prozent auf 39,32 EUR), DO (+ 3,62 Prozent auf 183,00 EUR) und PORR (+ 3,46 Prozent auf 37,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-3,20 Prozent auf 16,65 EUR), Verbund (-2,76 Prozent auf 65,20 EUR), Addiko Bank (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR), UBM Development (-0,83 Prozent auf 17,95 EUR) und OMV (-0,41 Prozent auf 60,50 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Semperit-Aktie aufweisen. 284 323 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 35,947 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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