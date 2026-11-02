Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Performance im Fokus
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02.11.2026 12:27:06
Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,59 Prozent fester bei 3 170,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 3 152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 152,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 177,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 146,94 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der ATX Prime bei 3 181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 393,94 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 19,29 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), DO (+ 2,88 Prozent auf 214,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR), PORR (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR) und Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 16,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-9,39 Prozent auf 4,44 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,13 Prozent auf 3,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,02 Prozent auf 28,90 EUR) und Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Polytec-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 94 312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,108 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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