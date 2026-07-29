Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu

Am Mittwoch erhöht sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 3 142,57 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 123,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 123,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 115,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 152,69 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,09 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 125,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 881,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der ATX Prime bei 2 296,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 18,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 6,90 Prozent auf 22,45 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,02 Prozent auf 4,09 EUR), OMV (+ 2,20 Prozent auf 62,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,95 Prozent auf 68,10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,93 Prozent auf 17,92 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Telekom Austria (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 4,68 EUR), Semperit (-1,35 Prozent auf 14,65 EUR) und Palfinger (-1,17 Prozent auf 29,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 175 140 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,40 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at