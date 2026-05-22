Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Kursverlauf
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22.05.2026 17:58:58
Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,19 Prozent höher bei 2 958,18 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2 923,79 Punkten, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 969,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 923,61 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 2,09 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 22.05.2025, mit 2 216,81 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,29 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 12,18 Prozent auf 130,80 EUR), FACC (+ 6,24 Prozent auf 16,00 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Frequentis (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR) und Rosenbauer (+ 3,64 Prozent auf 62,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-3,77 Prozent auf 0,51 EUR), Verbund (-2,59 Prozent auf 60,15 EUR), Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 9,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 34,35 EUR) und Wolford (-1,43 Prozent auf 2,76 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 493 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,10 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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