Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert letztendlich
Am Montag beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 2 607,45 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 2 605,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 604,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 611,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 595,88 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 2 492,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 320,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 812,03 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 42,80 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 611,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 4,99 Prozent auf 71,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,88 Prozent auf 91,10 EUR), Lenzing (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,86 Prozent auf 19,15 EUR) und Palfinger (+ 1,53 Prozent auf 33,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,17 Prozent auf 0,46 EUR), FACC (-1,79 Prozent auf 10,96 EUR), EVN (-1,47 Prozent auf 26,75 EUR), Flughafen Wien (-1,43 Prozent auf 55,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,36 Prozent auf 5,82 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 393 789 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,263 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,18 Prozent gelockt.
