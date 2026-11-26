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26.11.2026 17:58:35
Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Donnerstagshandels
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent stärker bei 3 001,67 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent schwächer bei 2 960,83 Punkten, nach 2 961,22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 960,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 040,92 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 323,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 484,71 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,92 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 10,06 Prozent auf 29,00 EUR), Semperit (+ 9,93 Prozent auf 14,95 EUR), FACC (+ 9,62 Prozent auf 14,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,08 Prozent auf 97,30 EUR) und voestalpine (+ 5,40 Prozent auf 33,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Addiko Bank (-8,98 Prozent auf 23,30 EUR), BAWAG (-5,73 Prozent auf 146,40 EUR), ZUMTOBEL (-1,51 Prozent auf 3,91 EUR), AMAG (-0,60 Prozent auf 33,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 454 134 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie weist mit 6,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,20
|8,15%
|AMAG
|33,40
|1,21%
|AT & S (AT&S)
|105,80
|8,74%
|BAWAG
|151,70
|3,62%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|1,86%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,25
|-0,17%
|FACC AG
|15,28
|3,10%
|OMV AG
|68,20
|0,29%
|Schoeller-Bleckmann
|29,50
|1,72%
|Semperit AG Holding
|15,00
|0,33%
|Vienna Insurance
|72,40
|0,14%
|voestalpine AG
|34,04
|2,53%
|ZUMTOBEL AG
|3,89
|-0,51%
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