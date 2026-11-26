Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent stärker bei 3 001,67 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent schwächer bei 2 960,83 Punkten, nach 2 961,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 960,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 040,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 323,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 484,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,92 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 10,06 Prozent auf 29,00 EUR), Semperit (+ 9,93 Prozent auf 14,95 EUR), FACC (+ 9,62 Prozent auf 14,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,08 Prozent auf 97,30 EUR) und voestalpine (+ 5,40 Prozent auf 33,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Addiko Bank (-8,98 Prozent auf 23,30 EUR), BAWAG (-5,73 Prozent auf 146,40 EUR), ZUMTOBEL (-1,51 Prozent auf 3,91 EUR), AMAG (-0,60 Prozent auf 33,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 454 134 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie weist mit 6,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at