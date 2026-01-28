Wolford Aktie

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

Index-Performance 28.01.2026 17:59:29

Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Mittwochshandels

Der ATX Prime zeigte sich am Mittwochabend wenig verändert.

Der ATX Prime schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 2 788,37 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 788,18 Punkten, nach 2 788,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 2 772,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 798,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 337,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 897,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,90 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 798,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 2,31 Prozent auf 35,45 EUR), Lenzing (+ 1,70 Prozent auf 26,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 25,18 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 72,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 41,74 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Addiko Bank (-3,47 Prozent auf 25,00 EUR), Warimpex (-2,75 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,70 Prozent auf 2,88 EUR), STRABAG SE (-2,56 Prozent auf 87,70 EUR) und Rosenbauer (-2,04 Prozent auf 47,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 402 691 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,981 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

