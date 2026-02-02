Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich freundlich

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent auf 2 805,41 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 742,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 805,47 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 393,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 1 932,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,54 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 809,51 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,19 Prozent auf 41,60 EUR), Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (+ 3,92 Prozent auf 3,18 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,56 Prozent auf 16,04 EUR) und Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 28,54 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Verbund (-1,86 Prozent auf 60,80 EUR), Polytec (-1,45 Prozent auf 4,07 EUR), Lenzing (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR), EVN (-0,88 Prozent auf 28,20 EUR) und OMV (-0,82 Prozent auf 49,64 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 383 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

