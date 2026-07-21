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CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

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ATX Prime aktuell 21.07.2026 17:58:48

Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,63 Prozent auf 3 202,97 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,034 Prozent höher bei 3 152,63 Punkten, nach 3 151,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 141,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 203,13 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 212,66 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Wert von 2 894,88 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 2 265,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 16,87 Prozent auf 5,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 11,97 Prozent auf 179,60 EUR), Erste Group Bank (+ 3,29 Prozent auf 116,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,90 Prozent auf 55,05 EUR) und Warimpex (+ 2,70 Prozent auf 0,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wienerberger (-4,13 Prozent auf 21,38 EUR), Telekom Austria (-1,81 Prozent auf 9,74 EUR), Frequentis (-1,68 Prozent auf 70,30 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,90 EUR) und CPI Europe (-1,41 Prozent auf 15,36 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 237 853 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,385 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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