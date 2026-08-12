Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
12.08.2026 17:58:28
Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün
Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 3 304,63 Punkte nach oben. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent fester bei 3 288,52 Punkten, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 304,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 281,31 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,814 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 189,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 891,29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 2 359,21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,32 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 165,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,41 Prozent auf 4,09 EUR), DO (+ 3,23 Prozent auf 207,50 EUR), Polytec (+ 2,14 Prozent auf 4,77 EUR) und PORR (+ 2,09 Prozent auf 39,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-25,00 Prozent auf 1,80 EUR), Marinomed Biotech (-14,89 Prozent auf 4,00 EUR), Rosenbauer (-2,91 Prozent auf 60,00 EUR), Frequentis (-2,78 Prozent auf 76,80 EUR) und voestalpine (-1,94 Prozent auf 46,42 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 511 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,003 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentis
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Frequentis
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|167,80
|1,57%
|DO & CO
|208,00
|0,24%
|Erste Group Bank AG
|122,60
|0,57%
|Frequentis
|74,80
|-2,60%
|Marinomed Biotech AG
|4,00
|0,00%
|OMV AG
|65,40
|1,00%
|Polytec
|4,74
|-0,63%
|PORR AG
|39,00
|-0,26%
|Rosenbauer
|59,20
|-1,33%
|voestalpine AG
|46,82
|0,86%
|Wienerberger AG
|20,50
|-2,29%
|Wolford AG
|2,30
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,09
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 314,07
|0,29%