Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 3 304,63 Punkte nach oben. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent fester bei 3 288,52 Punkten, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 304,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 281,31 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,814 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 189,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 891,29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 2 359,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,32 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 165,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,41 Prozent auf 4,09 EUR), DO (+ 3,23 Prozent auf 207,50 EUR), Polytec (+ 2,14 Prozent auf 4,77 EUR) und PORR (+ 2,09 Prozent auf 39,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-25,00 Prozent auf 1,80 EUR), Marinomed Biotech (-14,89 Prozent auf 4,00 EUR), Rosenbauer (-2,91 Prozent auf 60,00 EUR), Frequentis (-2,78 Prozent auf 76,80 EUR) und voestalpine (-1,94 Prozent auf 46,42 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 511 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,003 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at