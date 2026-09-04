ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime-Marktbericht
|
04.09.2026 09:28:31
Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 3 340,98 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 3 341,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 345,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 332,95 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,159 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 3 276,71 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Wert von 3 020,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 304,67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 25,69 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,06 Prozent auf 160,80 EUR), FACC (+ 1,57 Prozent auf 16,78 EUR), Telekom Austria (+ 1,18 Prozent auf 10,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,80 Prozent auf 75,70 EUR) und DO (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-8,40 Prozent auf 2,18 EUR), Polytec (-1,57 Prozent auf 5,00 EUR), Lenzing (-1,54 Prozent auf 22,40 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR) und UBM Development (-1,45 Prozent auf 17,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 227 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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