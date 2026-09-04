Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Freitagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch aktuell aufwärts.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 3 340,98 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 3 341,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 345,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 332,95 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,159 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 3 276,71 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Wert von 3 020,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 304,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 25,69 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,06 Prozent auf 160,80 EUR), FACC (+ 1,57 Prozent auf 16,78 EUR), Telekom Austria (+ 1,18 Prozent auf 10,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,80 Prozent auf 75,70 EUR) und DO (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-8,40 Prozent auf 2,18 EUR), Polytec (-1,57 Prozent auf 5,00 EUR), Lenzing (-1,54 Prozent auf 22,40 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR) und UBM Development (-1,45 Prozent auf 17,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 227 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at