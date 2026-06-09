Zuversicht in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,98 Prozent höher bei 2 996,41 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 2 967,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 967,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 962,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 003,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 2 910,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 637,70 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 230,95 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,72 Prozent. 3 047,50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 145,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,18 Prozent auf 103,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,08 Prozent auf 17,70 EUR), PORR (+ 1,93 Prozent auf 39,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,85 Prozent auf 60,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 5,32 EUR), Marinomed Biotech (-2,91 Prozent auf 10,00 EUR), Flughafen Wien (-2,79 Prozent auf 48,80 EUR), CA Immobilien (-2,02 Prozent auf 21,80 EUR) und Lenzing (-1,12 Prozent auf 22,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88 368 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 39,850 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at