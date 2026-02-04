Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 2 849,31 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 842,57 Punkten, nach 2 842,57 Punkten am Vortag.

Bei 2 825,24 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 853,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Wert von 2 658,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,39 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der ATX Prime bei 1 895,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 853,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,94 Prozent auf 50,30 EUR), Lenzing (+ 6,86 Prozent auf 27,25 EUR), Palfinger (+ 4,00 Prozent auf 39,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,95 Prozent auf 32,90 EUR) und Telekom Austria (+ 3,77 Prozent auf 9,36 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen BAWAG (-2,68 Prozent auf 137,80 EUR), Addiko Bank (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR), Vienna Insurance (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR) und Warimpex (-1,19 Prozent auf 0,50 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 639 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,836 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

