Zuversicht in Wien: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

Mit dem ATX Prime ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX Prime kletterte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,43 Prozent auf 3 193,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 3 178,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 174,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 196,77 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,596 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 036,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2 681,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 187,22 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20,13 Prozent zu Buche. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 6,67 Prozent auf 0,53 EUR), Rosenbauer (+ 3,81 Prozent auf 60,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,51 Prozent auf 79,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,78 Prozent auf 9,25 EUR) und Österreichische Post (+ 2,09 Prozent auf 31,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-8,68 Prozent auf 200,00 EUR), FACC (-4,39 Prozent auf 17,88 EUR), Frequentis (-3,93 Prozent auf 66,00 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,30 EUR) und Flughafen Wien (-1,15 Prozent auf 51,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 407 163 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at