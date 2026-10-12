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ATX Prime-Performance im Fokus 12.10.2026 09:28:52

Zuversicht in Wien: ATX Prime steigt zum Start des Montagshandels

Zuversicht in Wien: ATX Prime steigt zum Start des Montagshandels

Der ATX Prime hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 3 229,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3 213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 233,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 213,57 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 331,20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 21,48 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 3,62 Prozent auf 10,88 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,40 EUR), Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR) und BAWAG (+ 1,02 Prozent auf 168,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,91 Prozent auf 4,11 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,54 Prozent auf 28,75 EUR) und Frequentis (-1,35 Prozent auf 65,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 60 497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Frequentis 65,60 -1,35% Frequentis
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