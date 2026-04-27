Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Kursentwicklung 27.04.2026 12:26:34

Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

Am Montag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 2 862,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,019 Prozent auf 2 849,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 848,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 869,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 849,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 618,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 788,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 044,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,41 Prozent auf 2,90 EUR), FACC (+ 4,33 Prozent auf 13,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,22 Prozent auf 89,00 EUR), Wienerberger (+ 2,45 Prozent auf 25,04 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,03 Prozent auf 37,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 13,20 EUR), AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 94,00 EUR), STRABAG SE (-1,61 Prozent auf 85,50 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 3,74 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 94 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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