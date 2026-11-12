Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Am Donnerstag gewinnt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,21 Prozent auf 3 310,73 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent tiefer bei 3 303,14 Punkten, nach 3 303,83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 315,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 279,61 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 4,80 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 243,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 304,63 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 2 448,92 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,55 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,80 Prozent auf 131,00 EUR), Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 11,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), PORR (+ 1,80 Prozent auf 33,85 EUR) und voestalpine (+ 1,62 Prozent auf 39,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Semperit (-4,63 Prozent auf 17,50 EUR), Polytec (-4,42 Prozent auf 4,11 EUR), Frequentis (-3,39 Prozent auf 65,50 EUR), Wienerberger (-1,74 Prozent auf 16,90 EUR) und STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 108,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 288 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at