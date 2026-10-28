Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 3 160,88 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 157,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3 157,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 155,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 167,03 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 433,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX Prime 3 123,90 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 337,62 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,91 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,61 Prozent auf 160,60 EUR), UBM Development (+ 3,20 Prozent auf 14,50 EUR), Palfinger (+ 1,85 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 1,62 Prozent auf 10,06 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,16 Prozent auf 52,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-2,56 Prozent auf 30,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR) und Verbund (-1,22 Prozent auf 68,95 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 860 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,05 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at