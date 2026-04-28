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28.04.2026 15:58:49
Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,06 Prozent stärker bei 2 854,65 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 2 853,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 852,81 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 844,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 878,09 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 788,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der ATX Prime bei 2 045,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,43 Prozent auf 56,80 EUR), Lenzing (+ 1,31 Prozent auf 23,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,13 Prozent auf 44,62 EUR), DO (+ 1,05 Prozent auf 172,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,90 Prozent auf 101,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,93 Prozent auf 2,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,87 Prozent auf 82,00 EUR), Verbund (-3,68 Prozent auf 62,75 EUR), Frequentis (-3,44 Prozent auf 73,00 EUR) und Palfinger (-2,71 Prozent auf 35,90 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 152 163 Aktien gehandelt. Mit 38,743 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,94 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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