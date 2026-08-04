Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester

Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,11 Prozent höher bei 3 276,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 3 241,03 Punkten in den Handel, nach 3 240,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 241,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 283,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 227,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 836,62 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 2 262,06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,27 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 283,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 146,40 EUR), voestalpine (+ 3,69 Prozent auf 48,34 EUR), Frequentis (+ 3,43 Prozent auf 78,30 EUR) und Polytec (+ 2,89 Prozent auf 4,99 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,71 Prozent auf 4,67 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 61,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), Semperit (-1,00 Prozent auf 14,85 EUR) und EVN (-0,85 Prozent auf 29,25 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 344 045 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,817 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at