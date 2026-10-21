OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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21.10.2026 09:28:47
Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent auf 3 175,94 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,063 Prozent fester bei 3 170,06 Punkten, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 167,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 178,58 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,35 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 380,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 202,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,48 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,73 Prozent auf 166,80 EUR), Polytec (+ 1,36 Prozent auf 5,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 29,50 EUR) und OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-3,24 Prozent auf 10,16 EUR), Wienerberger (-0,80 Prozent auf 16,06 EUR) und Frequentis (-0,79 Prozent auf 62,60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 33 863 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,846 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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