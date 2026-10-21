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Kursverlauf 21.10.2026 09:28:47

Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der ATX Prime bleibt auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent auf 3 175,94 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,063 Prozent fester bei 3 170,06 Punkten, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 167,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 178,58 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,35 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 380,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 202,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,48 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,73 Prozent auf 166,80 EUR), Polytec (+ 1,36 Prozent auf 5,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 29,50 EUR) und OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-3,24 Prozent auf 10,16 EUR), Wienerberger (-0,80 Prozent auf 16,06 EUR) und Frequentis (-0,79 Prozent auf 62,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 33 863 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,846 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 104,70 -6,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,35 -0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 64,20 1,26% Frequentis
Lenzing AG 10,60 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 72,55 -2,42% OMV AG
Polytec 6,14 2,33% Polytec
Rosenbauer 61,20 -1,92% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 28,00 -4,27% Schoeller-Bleckmann
Warimpex 0,47 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 16,25 0,93% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

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ATX Prime 3 079,68 -4,41%

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