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Kursentwicklung im Fokus 26.08.2026 17:58:26

Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester

Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester

So bewegte sich der ATX Prime am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,25 Prozent höher bei 3 323,23 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,031 Prozent schwächer bei 3 281,17 Punkten, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.

Bei 3 271,45 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 323,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 3 177,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 013,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 350,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 25,02 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9,00 Prozent auf 2,18 EUR), FACC (+ 4,62 Prozent auf 16,32 EUR), voestalpine (+ 4,13 Prozent auf 45,88 EUR), PORR (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR) und Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 20,16 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 60,80 EUR), CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR), Semperit (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 51,80 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 330 138 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,546 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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CA Immobilien 23,50 -1,05% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,40 -0,65% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 125,50 1,54% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,32 4,62% FACC AG
Flughafen Wien AG 51,80 -0,38% Flughafen Wien AG
OMV AG 67,70 -0,29% OMV AG
PORR AG 40,65 3,70% PORR AG
Raiffeisen 62,85 0,16% Raiffeisen
Rosenbauer 60,80 -1,62% Rosenbauer
Semperit AG Holding 17,00 -0,87% Semperit AG Holding
voestalpine AG 45,88 4,13% voestalpine AG
Wienerberger AG 20,16 2,91% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 9,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,07 1,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 323,23 1,25%

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