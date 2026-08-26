Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Kursentwicklung im Fokus
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26.08.2026 17:58:26
Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester
Am Mittwoch bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,25 Prozent höher bei 3 323,23 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,031 Prozent schwächer bei 3 281,17 Punkten, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.
Bei 3 271,45 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 323,23 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 3 177,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 013,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 350,16 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 25,02 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9,00 Prozent auf 2,18 EUR), FACC (+ 4,62 Prozent auf 16,32 EUR), voestalpine (+ 4,13 Prozent auf 45,88 EUR), PORR (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR) und Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 20,16 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 60,80 EUR), CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR), Semperit (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 51,80 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 330 138 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,546 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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