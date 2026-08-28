Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,65 Prozent höher bei 6 786,58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 189,924 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 6 676,95 Punkten, nach 6 676,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 787,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 676,95 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6 334,06 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 6 042,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 652,04 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,81 Prozent zu. Bei 6 787,76 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 15,75 Prozent auf 99,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 154,20 EUR), PORR (+ 2,39 Prozent auf 38,50 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 180,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,81 Prozent auf 123,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,05 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 66,90 EUR), CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 23,40 EUR) und voestalpine (-0,13 Prozent auf 46,12 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 273 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 48,751 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at