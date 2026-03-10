ATX
Zuversicht in Wien: ATX steigt
Am Dienstag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 2,69 Prozent auf 5 450,93 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 158,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,102 Prozent stärker bei 5 313,79 Punkten in den Handel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5 301,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 465,66 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 724,31 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 10.12.2025, mit 5 129,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 199,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent nach oben. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 202,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 11,26 Prozent auf 48,90 EUR), DO (+ 9,55 Prozent auf 188,20 EUR), voestalpine (+ 6,09 Prozent auf 41,44 EUR), Raiffeisen (+ 5,21 Prozent auf 38,74 EUR) und PORR (+ 3,99 Prozent auf 39,05 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (-2,15 Prozent auf 63,80 EUR), OMV (-1,73 Prozent auf 56,75 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 28,15 EUR), CPI Europe (+ 0,25 Prozent auf 16,02 EUR) und CA Immobilien (+ 1,35 Prozent auf 25,58 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188 415 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
