Zuversicht in Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge

Beim ATX stehen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,04 Prozent auf 3 081,81 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 104,898 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 3 080,19 Punkten, nach 3 080,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 105,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 073,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 2,78 Prozent zurück. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.09.2023, den Stand von 3 193,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, stand der ATX bei 3 158,00 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 2 797,11 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,47 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 3,71 Prozent auf 44,20 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 46,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,64 Prozent auf 126,00 EUR), Verbund (+ 0,27 Prozent auf 74,55 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-1,50 Prozent auf 13,09 EUR), OMV (-1,02 Prozent auf 42,73 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,96 Prozent auf 51,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,91 Prozent auf 26,04 EUR) und Telekom Austria (-0,61 Prozent auf 6,49 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BAWAG-Aktie. 96 657 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,900 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,03 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at