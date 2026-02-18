Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Marktbericht 18.02.2026 15:59:07

Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Der ATX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Am Mittwoch steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,45 Prozent im Plus bei 5 784,17 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 163,845 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 5 700,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 799,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 700,04 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 2,88 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der ATX bei 5 470,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Wert von 4 716,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 146,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 3,90 Prozent auf 46,38 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 16,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,45 Prozent auf 35,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,01 Prozent auf 42,64 EUR) und BAWAG (+ 1,93 Prozent auf 137,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CPI Europe (-0,86 Prozent auf 16,20 EUR), CA Immobilien (-0,77 Prozent auf 25,64 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 51,00 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,65 EUR) und Lenzing (-0,39 Prozent auf 25,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 305 337 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 50,90 -2,49% AT & S (AT&S)
BAWAG 134,00 -0,74% BAWAG
CA Immobilien 25,80 1,42% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,20 -0,55% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 106,90 -0,65% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 25,55 -2,11% Lenzing AG
OMV AG 55,85 1,73% OMV AG
Österreichische Post AG 35,20 -0,42% Österreichische Post AG
Raiffeisen 42,72 -0,14% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,45 1,25% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 16,36 -1,21% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 47,64 -0,92% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 788,53 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen