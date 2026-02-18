Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Marktbericht
|
18.02.2026 15:59:07
Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Am Mittwoch steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,45 Prozent im Plus bei 5 784,17 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 163,845 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 5 700,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 799,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 700,04 Punkten.
ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 2,88 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der ATX bei 5 470,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Wert von 4 716,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 146,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 3,90 Prozent auf 46,38 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 16,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,45 Prozent auf 35,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,01 Prozent auf 42,64 EUR) und BAWAG (+ 1,93 Prozent auf 137,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CPI Europe (-0,86 Prozent auf 16,20 EUR), CA Immobilien (-0,77 Prozent auf 25,64 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 51,00 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,65 EUR) und Lenzing (-0,39 Prozent auf 25,55 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 305 337 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|50,90
|-2,49%
|BAWAG
|134,00
|-0,74%
|CA Immobilien
|25,80
|1,42%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,20
|-0,55%
|Erste Group Bank AG
|106,90
|-0,65%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,85
|0,00%
|Lenzing AG
|25,55
|-2,11%
|OMV AG
|55,85
|1,73%
|Österreichische Post AG
|35,20
|-0,42%
|Raiffeisen
|42,72
|-0,14%
|Schoeller-Bleckmann
|36,45
|1,25%
|UNIQA Insurance AG
|16,36
|-1,21%
|voestalpine AG
|47,64
|-0,92%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 788,53
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.