Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Anleger in Wien schicken den ATX am Mittwoch erneut ins Plus.

Am Mittwoch klettert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,29 Prozent auf 5 749,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,790 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 732,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 723,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 749,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 351,75 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 4 794,36 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 3 789,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,44 Prozent nach oben. Bei 5 749,82 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,51 Prozent auf 48,70 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR), Lenzing (+ 1,57 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,77 Prozent auf 44,38 EUR) und Andritz (+ 0,73 Prozent auf 75,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-1,47 Prozent auf 60,30 EUR), voestalpine (-1,11 Prozent auf 41,06 EUR), CA Immobilien (-0,88 Prozent auf 24,80 EUR), Österreichische Post (-0,75 Prozent auf 33,25 EUR) und CPI Europe (-0,64 Prozent auf 15,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 51 935 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,11 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

