|ATX-Marktbericht
|
30.12.2025 17:59:05
Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,49 Prozent fester bei 5 326,33 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 153,843 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 5 248,57 Punkten in den Handel, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 326,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 237,15 Einheiten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der ATX-Kurs 5 009,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der ATX auf 4 636,01 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Wert von 3 663,01 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 45,66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 326,33 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2,66 Prozent auf 81,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR), BAWAG (+ 2,06 Prozent auf 129,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,78 Prozent auf 102,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 22,52 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 27,25 EUR), voestalpine (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR) und CPI Europe (+ 0,83 Prozent auf 15,72 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 254 500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.
