Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,80 Prozent höher bei 6 865,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 190,475 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 810,91 Punkten, nach 6 810,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 761,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 875,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,350 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 701,69 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 568,68 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 578,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 28,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,69 Prozent auf 167,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 122,50 EUR), voestalpine (+ 2,00 Prozent auf 46,84 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 84,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 18,74 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-6,01 Prozent auf 60,95 EUR), PORR (-1,22 Prozent auf 36,55 EUR), DO (-0,94 Prozent auf 189,40 EUR), STRABAG SE (-0,92 Prozent auf 107,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 71,10 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 135 858 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46,031 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at