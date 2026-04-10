Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Im ATX ging es im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,80 Prozent aufwärts auf 5 813,68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 163,976 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 655,78 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 655,52 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 641,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 817,72 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 6,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der ATX bei 5 452,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 5 403,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der ATX noch bei 3 715,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 10,66 Prozent auf 44,24 EUR), Erste Group Bank (+ 4,80 Prozent auf 103,80 EUR), Wienerberger (+ 4,44 Prozent auf 25,38 EUR), Lenzing (+ 4,18 Prozent auf 24,90 EUR) und AT S (AT&S) (+ 4,06 Prozent auf 66,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-1,90 Prozent auf 59,40 EUR), Österreichische Post (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR), CA Immobilien (+ 0,19 Prozent auf 25,75 EUR), Palfinger (+ 0,27 Prozent auf 36,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,41 Prozent auf 36,45 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 1 118 188 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at